В Крыму не желают открывать национальные классы по изучению крымскотатарского языка - Меджлис

Как передает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу Меджлиса, поступает много аналогичных жалоб от родителей.

"В частности, имеют место случаи, когда директорами школ выбираются варианты учебных планов без учета часов на изучение родного языка. В отдельных регионах Крыма граждане сталкиваются с явным и откровенным нежеланием администраций школ открывать национальные классы, организовывать изучение крымскотатарского языка как предмета, несмотря на соответствующие заявления родителей об изучении крымскотатарского языка и литературы", – говорится в сообщении.

По информации Меджлиса, родителям предлагают другие формы – факультативную или кружок.

"В некоторых регионах существует риск безосновательного переформатирование действующих классов с крымскотатарским языком обучения на русский", – отмечают в Меджлисе.

По информации пресс-службы, в некоторых крымских регионах родители сообщают о распространении анкет, где указывается, что "время для изучения крымскотатарского языка будет выделено в ущерб другому предмету", а это недопустимо.

"Во время встречи в Севастопольском регионе было обнаружено, что крымскотатарский язык изучается только в пяти сельских школах, а уроки проходят в основном в форме факультатива, хотя результаты проведенного в 2014 году институтом последипломного образования совместно с управлением образования и науки Севастополя мониторинга показали, что 927 государственных образовательных организаций хотели бы изучать крымскотатарский язык", – говорится в сообщении.

В Крыму в соответствии с "Конституцией Республики Крым (ст. 10)" декларируются три государственных языка – крымскотатарский, русский, украинский.