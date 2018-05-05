Крымскотатарский вопрос для Кремля

Еще до проведения псевдореферендума на территории полуострова, сторонники целостности Украины, в том числе, крымские татары, оказались в оппозиции к нелегитимной пророссийской власти автономии. После «судьбоносного голосования» и молниеносного присоединения к Российской Федерации, их, и вовсе, стали жестко ущемлять.

Сначала – тотальной и частой проверкой документов, поскольку большинство крымских татар не пожелали становиться гражданами России. «По сути, их заставляют получать российские паспорта, ведь иначе они не смогут устроиться на работу…Тех, кто отказывается принимать паспорта, начинают выгонять с работы», - рассказывал тогда народный депутат, один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Кроме того, активистов в рядах крымских татар начали допрашивать и угрожать уголовными делами по надуманным поводам, а крымскотатарскому телевидению диктовать – что и как показывать, кого не приглашать в эфиры, как освещать те или иные события.

Немногим позже – нападением «самообороны Крыма» на здание Меджлиса крымскотатарского народа, дабы снять украинский флаг.

Дальше – больше. Самому Джемилеву, а также главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову, начали препятствовать при въезде в Крым. Так было 19 апреля, когда авто Чубарова на трассе Симферополь – Бахчисарай остановили сотрудники ГАИ, после чего неизвестные вооруженные люди в масках обыскали его машину. «Ни вооруженные лица в масках, ни штатские лица, руководившие ими, не назвали своих фамилий, должностей и причин совершаемого ими беззакония, заявив лишь, что они представляют отряд «самообороны», - заявили в Меджлисе.

В то же время, Мустафе Джемилеву при выезде из Крыма неизвестные пытались вручить «Акт уведомления о неразрешении въезда в Российскую Федерацию» сроком на 5 лет (до 19 апреля 2019 года). «Это показатель того, с каким «цивилизованным» государством мы имеем дело», - прокомментировал он и добавил, что никакие «постановления» не запретят ему приезжать в Крым.

Мнимая «забота»

Самым циничным в этих ситуациях является тот факт, что все происходило на фоне проявления «чрезмерной заботы» о Крыме и населении автономии со стороны хозяина Кремля Владимира Путина. Так, в конце апреля президент РФ подписал указ о реабилитации крымскотатарского народа и других народов, пострадавших во время сталинских репрессий. «В реабилитации со стороны России мы не нуждаемся. Россия сама должна реабилитироваться перед нами за то, совершенное в 1944 году, преступление и взять на себя обязательства по возвращению и обустройству крымских татар на своей земле. Причем, делать это нужно было еще в 1991 году, после появления Российской Федерации», – так расценили этот посыл Путина сами жители Крыма. И в своих оценках искренности действий президента РФ не ошиблись.

Уже через неделю после появления вышеописанного указа, агрессия, направленная против крымских татар и их лидеров, значительно усилилась. Так, 3 мая крымские нелегитимные власти принялись рьяно выполнять неизвестно чье решение о недопуске в Крым Мустафы Джемилева. В результате, несколько тысяч безоружных крымских татар пешком прорвались на границу материковой Украины из аннексированного Крыма ради встречи со своим лидером. Эти действия нелегитимный председатель Совмина Крыма Сергей Аксенов назвал провокационными и пообещал наказать организаторов.

Обыски и угрозы

«Виноватые» были назначены уже на следующий день. К татарам, которые принимали участие в событиях 3 мая, начались массовые визиты прокуроров и силовиков с проверками документов и повестками о том, что они-де незаконно пересекали российскую границу. Более того, прокурор Крыма Наталья Поклонская предупредила лидера Меджлиса Рефата Чубарова о «недопустимости экстремистской деятельности» на территории полуострова и пригрозила запретить… Меджлис. По ее словам, если «указанные нарушения» не будут устранены, то «Меджлис крымскотатарского народа будет ликвидирован», а «его деятельность на территории Российской Федерации запрещена».

В Меджлисе, впрочем, угроз не испугались. По словам Мустафы Джемилева, если офисы будут закрыты, то Меджлис может перейти на полулегальную или нелегальную работу. Что же касается «экстремистской деятельности», которую нелегитимные власти Крыма увидели в свободном передвижении по своей стране граждан Украины, то руководство Меджлиса обещает делать все, чтобы акции протеста крымских татар носили «ненасильственный сугубо демократический характер». Впрочем, если со стороны оккупантов будет применяться грубая сила, поручиться за ответные действия крымских татар не возьмется никто.

Обыски домов крымцев продолжаются по сей день. По словам пресс-секретаря Меджлиса Али Хамзина, информации о задержанных или арестованных людях нет, но обыски носят массовый характер. «Обыскали дом нашего лидера Мустафы Джемилева в его отсутствие. Сегодня ночью состоялись массовые обыски домой крымских татар под одним обвинением – в причастности или подозрении в терроризме», - рассказал он 15 мая и добавил, что в пять утра обыск состоялся и в его доме.

Нарушение прав человека

Подобное поведение оккупационных властей уже заметили международные организации. Так, миссия по оценке положения с правами человека в Украине Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе собирала информацию, в первую очередь, в Крыму, в марте-апреле текущего года. И, собранные данные, дают основания утверждать о наличии значительных нарушений. «События в Украине серьезно повлияли на положение национальных меньшинств, и в первую очередь в Крыму, заявили в миссии. Там крымские татары оказались в особо опасной ситуации…», - говорится в сообщении миссии.

Ситуацией с соблюдением прав человека в Крыму обеспокоены и в ООН. Так, по словам генерального секретаря ООН по правам человека Ивана Шимоновича, особое внимание необходимо уделить соблюдению прав крымских татар как коренного населения, и украинцев, которые не получили российское гражданство. «Очень важно, чтобы чествование памяти жертв насильственной депортации крымских татар прошло в спокойной обстановке, чтобы были соблюдены их права на мирные собрания. Нужно сделать все для того, чтобы сдержаться в этой ситуации, которая и так является достаточно сложной», - сказал он и пообещал в дальнейшем следить за ситуацией в Крыму, даже несмотря на отсутствие физического доступа в автономию.

Внимание международного сообщества к российской агрессии, направленной, в том числе, на крымских татар, пытаются привлечь и в МИД Украины. «Над многострадальным крымскотатарским народом вновь нависла угроза насилия и террора. Кремль и самопровозглашенная крымская власть с каждым днем увеличивают давление на представителей крымскотатарского народа, растет число преступлений против его представителей», - отмечают в ведомстве и призывают поддержать крымских татар, которые оказались в крайне трудном положении в оккупированном Крыму.

День памяти о геноциде под запретом

Впрочем, нелегитимные власти Крыма, действуя под патронатом Кремля, похоже, решили и вовсе запретить крымским татарам почтить память своих близких 18 мая, в 70-тую годовщину сталинской депортации крымскотатарского народа. Так, 16 мая нелегитимный глава правительства Крыма Сергей Аксенов издал «указ» о запрете проведения массовых мероприятий на полуострове до 6 июня. Официально такое решение поясняют просто: ограничения, мол, вводятся в связи с «ситуацией на востоке Украины». Крымцам же предлагается не собираться на митинги, а провести с 11 до 13 часов мероприятия в районе мусульманского кладбища «Абдал».

Таким образом, несмотря на публичные заявления оккупантов о равной заботе о всех жителях автономии, крымские татары продолжают подвергаться притеснениям.

Более того, накануне 70-летия депортации крымских татар российский президент Владимир Путин позволил себе и вовсе уничижительные заявления в их адрес. Так, с одной стороны, он заявил, что российская власть не намерена втягивать людей, проживающих в Крыму, в какие-то политические споры. С другой – напомнил, что, кроме крымских татар в Крыму есть другие коренные народы. Хозяин Кремля, к примеру, подчеркнул, что раньше татар на полуостров пришли греки.

Тем временем, в Меджлисе сообщают, что никакие запреты не способны остановить людей, которые пожелают выйти на площади. Так, по словам Мустафы Джемилева, эту трагическую дату крымские татары всегда отмечали сообща, а в массовых мероприятиях, зачастую, участвует 30-40 тысяч человек. Поэтому, по его мнению, в 70-ю годовщину депортации люди все равно соберутся. А, учитывая тот факт, что нелегитимные власти Крыма уже стянули в Симферополь огромное количество полиции, ОМОНа, металлодетекторов и автозаков, исключать провокаций со стороны оккупантов, а также столкновений с правоохранительными органами, не стоит.

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18 мая 2014 года крымские татары отмечают 70-летие с начала сталинской депортации, которую крымцы считают геноцидом своего народа. В 1944 году за три дня – с 18 по 20 мая – татар принудительно переселили в Узбекистан, Казахстан и Таджикистан, а небольшие группы были отправлены в Марийскую АССР, на Урал и в Костромскую область. Всего в этот период Родины лишились более 190 тысяч крымцев (почти 50 тысяч семей).

Официально власти обвинили крымских татар в коллаборационизме во время Второй мировой войны и сотрудничестве с формированиями, выступавшими на стороне нацистской Германии. Причем репрессиям со стороны сталинского режима подверглись и те крымские татары, которые служили в Красной армии. Значительное число переселенцев погибло в первые годы оккупации – как во время переезда, так от голода и болезней уже в местах переселения.

Татьяна Урбанская