У западных политиков нет иллюзий, что конфликт на Донбассе можно заморозить - Климкин

Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин в интервью 5 каналу.

«Ни у кого на Западе нет иллюзий, что можно условно стабилизировать Донбасс, как еще один замороженный конфликт», - сказал Климкин. При этом он отметил, что у западных политиков есть опасения относительно непредсказуемости России.

«Опасения по России у многочисленных политиков в Европе есть. Это действительно так, и опасения непредсказуемости России и иррациональности действий», - добавил Климкин.

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Он отметил, что «весь ключевой спектр политикума в Европе очень четко понимает, что компромисс по Донбассу приведет к совершенно непредсказуемым последствиям не только для Донбасса и Украины, но и для всей Европы».

Он также отметил, что этого нельзя делать принципиально ни с точки зрения политики, ни с точки зрения безопасности ситуации, ни с точки зрения экологии.

«Всем понятно, что если заморозить Донбасс, то Россия каждую минуту может его разморозить таким образом, как она хочет, этого никто на перспективу не позволит, поскольку всем достаточно Приднестровья», - сказал Климкин.

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Ранее УНИАН сообщал, что по мнению главы внешнеполитического ведомства Павла Климкина, главная задача Украины заключается в том, чтобы убедить жителей Донбасса двигаться в рамках единой Украины в сторону Европы.