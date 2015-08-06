Климкин: Задача Украины - убедить и отвоевать людей Донбасса

Об этом он сказал сегодня, 6 августа, в интервью "5 каналу".

"Донбасс – это не только географическая территория. Донбасс – это, на самом деле, люди. Которые, к сожалению, находятся под сильным влиянием российской пропаганды и которым нужно объяснить, что путь вперед для них – это Украина, и это европейская Украина", - отметил Климкин.

Со слов главы МИД, последние события в России, в частности, сжигания санкционной продукции, напоминают "параллельную реальность".

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"Но люди находятся под этой параллельной реальностью круглосуточно. 24 часа в сутки. Поэтому именно им мы должны объяснить, каким образом они будут идти вместе с нами. Идти в рамках единой Украины, и идти в Европу. Если мы это не объясним – мы не завоюем людей. Если мы не отвоюем людей, говорить о том, что Донбасс будет чувствовать себя таким,который должен идти вместе со всей Украиной, будет просто трудно. В этом и состоит задача", - добавил министр иностранных дел Украины.

Кроме того он сегодня заявил, что Россия не имеет никакого интереса к реальной деэскалации конфликта на Донбассе.