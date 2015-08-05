Порошенко запретил сотрудникам Антикоррупционного бюро быть членами партий
Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины № 630-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины».
Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента Украины.
Целью документа является приведение законодательных актов в соответствие с законом и обеспечение практической реализации его положений в части включения новообразованного государственного правоохранительного органа – Национального антикоррупционного бюро (НАБ) в круг субъектов соответствующих правоотношений в сфере публичного права.
Читайте такжеАнтикоррупционное бюро назначило руководителя финансовой разведки
Законом, в частности, определяются особенности урегулирования трудовых отношений с участием работников НАБ, устанавливается запрет для них быть членами политических партий и ограничение их участия в избирательном процессе, а также - включение НАБ в число государственных органов, участвующих в борьбе с организованной преступностью, в круг субъектов обеспечения национальной безопасности.
Закон был принят Верховной Радой Украины 16 июля 2015 года.