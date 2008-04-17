Харьковский БЮТ: ”Мы не исключаем физического уничтожения ряда депутатов”

Лидер фракции БЮТ в Харьковском городском совете Сергей СЕМОЧКИН не исключает возможности покушения на депутатов, инициирующих перевыборы мэра города.

Об этом С.СЕМОЧКИН заявил журналистам на пресс-конференции.

С.СЕМОЧКИН предупредил Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины о том, что провокации против противников городской власти могут продолжиться. «Мы не исключаем продолжения различных актов относительно лиц, которые инициировали создание Временной следственной комиссии и сегодня в ее рамках занимаются проверкой деятельности харьковских городских властей», - заявил С.СЕМОЧКИН.

Более того, по словам одного из руководителей концерна «АВЭК», речь может идти уже и об угрозе жизням. «Мы не исключаем даже физического уничтожения ряда депутатов, которые инициируют в Верховной Раде перевыборы в городе Харькове», - сказал С.СЕМОЧКИН.

Он также заявил, что найдены свидетели происшествия на рынке «Барабашово», которые дают показания о поджоге.