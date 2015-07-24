В Совете судей жалуются на большое количество случаев давления на служителей Фемиды

В Совете судей заявляют о большом количестве случаев давления на судей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила председатель Совета судей Валентина Симоненко.

Симоненко отметила, что согласно закону о судоустройстве и статусе судей судьи обязаны уведомлять Совет судей о давлении на них при совершении ими правосудия.

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“И таких заявлений в настоящее время в Совет судей поступает очень много и есть решение Совета судей об оценке этим заявлениям, и в ближайшее время будет анализ по поводу этих заявлений”, - сказала Симоненко.