В Кремле сделали вид, что не причастны к созданию "комитета спасателей" во главе с Азаровым

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"В Кремле, безусловно, не имеют никакого отношения к этой инициативе", - сказал Песков, пишет ТАСС.

"Конечно же, не могла и не может идти речь по согласованию этой инициативы с какими-либо властями здесь, в России, и тем более, по согласованию кандидатуры Олейника", - подчеркнул представитель Кремля.

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"Что касается вопроса поддержки или не поддержки, то безусловно предстоит еще детально ознакомиться со сделанными заявлениями, изучить их, проанализировать ситуацию", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Москве объявленный в розыск украинскими правоохранителями бывший премьер министр Николай Азаров объявил о создании "комитета спасения Украины".

В презентации в гостинице "Украина" приняли также участие разыскиваемые в Украине бывшие народные депутаты Владимир Олейник и Игорь Марков.

Николай Азаров сообщил, что он возглавил данный комитет.

На пресс-конференции организаторы распространили "воззвание" к украинскому народу, в котором излагается план действий по урегулированию ситуации в Украине и "объявляется о готовности комитета взять на себя ответственность за судьбу Украины".

В частности, в документе игнорируется факт российского вторжения на Донбасс и Крым и утверждается, что "страна ввергнута в гражданскую войну".