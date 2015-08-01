В Одессе задержали двух должностных лиц, систематически требовавших взятки от предпринимателей

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, сотрудники СБУ совместно с работниками прокуратуры пресекли коррупционную деятельность двух должностных лиц Суворовской РГА.

Чиновники наладили систему получения взяток за беспрепятственную выдачу предпринимателям разрешений на осуществление розничной торговли.

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Правоохранители задержали злоумышленников во время получения от местного предпринимателя части взятки в размере 15 тыс. грн.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.