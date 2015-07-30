Большинство украинцев не представляет себе Верховной Рады без "БПП", "Батькивщины" и "Самопомочи" - опрос

Большинство украинцев не представляет себе будущий состав Верховной Рады без представителей партий "Блок Петра Порошенко", "ВО "Батькивщина" и "Объединения "Самопомич".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сказал директор центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук, представляя результаты соцопроса.

Как показали результаты опроса, 40,9% избирателей не представляют будущий состав ВР без "БПП", 35,2% - без "Батькивщины", 30,5% - без "Самопомочи". В большей степени такого мнения придерживаются избиратели в западных, центральных областях и в Киеве.

В то же время 25,3% респондентов не представляют будущий состав парламента без Радикальной партии Олега Ляшко, 21,1% - без ВО "Свобода", 18,4% - без "Народного фронта", 18,1% - без "Оппозиционного блока", 15,3% - без "Правого сектора", 15% - без "Гражданской позиции", 11,4% - без "Удара", 7,8% - без КПУ, 7,3% - без "Сильной Украины", 4,3% - без партии "УКРОП".

Опрос также показал, что если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее воскресенье, то за "БПП" отдали бы свой голос 26,9% респондентов, за "Батькивщину" - 11,9%, за "Самопомич" - 10,5%, за "Оппозиционный блок" и Радикальную партию Олега Ляшко - по 10,1%, за "Свободу" - 6,3% респондентов. За остальные политические силы проголосовали бы менее 5% опрошенных.

Мониторинговый опрос граждан проводился Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко совместно с отделом мониторинговых исследований социально-экономических трансформаций Института экономики и прогнозирования НАН Украины.

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Опрос проводился с 4 по 14 июля в 24 областях Украины и г.Киеве. Не проводился опрос в Крыму и на территории Донецкой и Луганской области, которая не подконтрольна украинской власти. Всего опрошено 3924 респондента. Метод получения информации - интервью тет-а-тет по месту жительства респондента.