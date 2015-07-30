Проходной барьер на местных выборах могут преодолеть шесть партий - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты мониторингового опроса, которые были обнародованы сегодня во время пресс-конференции.

Так, за "Блок Петра Порошенко" готовы отдать свой голос 23,7% респондентов, за ВО "Батькивщина" - 11,9%, за "Оппозиционный блок" - 11,2%, за "Самопомич" - 10,5%, за Радикальную партию Олега Ляшко - 9,3%, за ВО "Свобода" - 7,4%.

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В то же время за "Правый сектор" готовы отдать свой голос 4,6% опрошенных, за "Гражданскую позицию" - 3,6%, за "Народный фронт" - 3,2%, за "Сильную Украину" - 2,4%, за "УДАР" - 1,8%, за "УКРОП" - 1,4%. Остальные политических сил имеют менее 1% поддержки.

При этом 13,3% не смогли ответить, за кого будут голосовать.

Мониторинговое опрос населения Украины проводился центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко совместно с отделом мониторинговых исследований социально-экономических трансформаций Института экономики и прогнозирования НАН Украины.

Опрос проводился с 4 по 14 июля в 24 областях Украины и в Киеве. Не проводился опрос в Крыму и на территориях Донецкой и Луганской области, неподконтрольных украинской власти.

Всего опрошено 3924 респондента. Метод получения информации - интервью лицом-к-лицу по месту проживания респондента.