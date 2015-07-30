Проходной барьер на местных выборах могут преодолеть шесть партий - опрос
Проходной барьер на предстоящих местных выборах могут преодолеть шесть политических партий, лидером электоральной поддержки является "Блок Петра Порошенко".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты мониторингового опроса, которые были обнародованы сегодня во время пресс-конференции.
Так, за "Блок Петра Порошенко" готовы отдать свой голос 23,7% респондентов, за ВО "Батькивщина" - 11,9%, за "Оппозиционный блок" - 11,2%, за "Самопомич" - 10,5%, за Радикальную партию Олега Ляшко - 9,3%, за ВО "Свобода" - 7,4%.
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В то же время за "Правый сектор" готовы отдать свой голос 4,6% опрошенных, за "Гражданскую позицию" - 3,6%, за "Народный фронт" - 3,2%, за "Сильную Украину" - 2,4%, за "УДАР" - 1,8%, за "УКРОП" - 1,4%. Остальные политических сил имеют менее 1% поддержки.
При этом 13,3% не смогли ответить, за кого будут голосовать.
Мониторинговое опрос населения Украины проводился центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко совместно с отделом мониторинговых исследований социально-экономических трансформаций Института экономики и прогнозирования НАН Украины.
Опрос проводился с 4 по 14 июля в 24 областях Украины и в Киеве. Не проводился опрос в Крыму и на территориях Донецкой и Луганской области, неподконтрольных украинской власти.
Всего опрошено 3924 респондента. Метод получения информации - интервью лицом-к-лицу по месту проживания респондента.