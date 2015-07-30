Более 70% украинцев готовы проголосовать на местных выборах - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил директор центра «Социальный мониторинг» Дмитрий Дмитрук, представляя результаты соцопроса.

«Для сравнения - на прошлых парламентских выборах за месяц до них, уровень готовности фиксировался на уровне 68%. То есть, сейчас мы склонны считать, что явка на предстоящих местных выборах будет достаточно высокой и, скорее всего, выше, чем во все предыдущие годы», - сказал он.

По словам Дмитрука, большую активность показывают избиратели западных и центральных областей Украины. Низкую электоральную активность можно ожидать на востоке государства.

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Мониторинговый опрос граждан проводился Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко совместно с отделом мониторинговых исследований социально-экономических трансформаций Института экономики и прогнозирования НАН Украины.

Опрос проводился с 4 по 14 июля в 24 областях Украины и городе Киеве. Не проводился опрос в Крыму и на территории Донецкой и Луганской области, которая неподконтрольна украинской власти. Всего опрошено 3924 респондента. Метод получения информации – личное интервью по месту проживания респондента.