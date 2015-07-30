Москаль предлагает возобновить уголовную ответственность за контрабанду

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Москаля.

"Портнов и Калетник декриминализировали контрабанду во времена Януковича с одной целью – чтобы возглавить ее. Административная ответственность только стимулирует незаконную переправку товаров через границу, Украина фактически кормит транснациональные преступные группировки, которые организовались вокруг этого прибыльного "бизнеса", - заявил Москаль.

По его данным, в соседней с Украиной Румынии уголовная ответственность наступает за контрабанду лишь одной пачки сигарет через зеленую границу, в Венгрии – за контрабанду сигарет стоимостью более 100 тысяч форинтов (столько стоит примерно 15 блоков сигарет), а в Словакии – более 8 блоков сигарет.

"Зато в Украине за незаконное перемещение через границу товаров, в том числе подакцизных, предусмотрена лишь административная ответственность. Приведу такой пример – на Закарпатье в Тячевском районе (граничит с Румынией) есть контрабандист, который 163 раза привлекался к админответственности за сигаретную контрабанду. Этот факт – откровенная насмешка над беспомощностью государства", - подчеркнул Москаль.

Он заявил, что лично подготовит законопроект о возобновлении уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров и попросит нескольких депутатов из разных фракций зарегистрировать его в Верховной Раде.

По словам Москаля, он будет предлагать за контрабанду через зеленую границу (в том числе с помощью транспортных, технических средств или летательных аппаратов), независимо от количества сигарет, ввести уголовную ответственность с конфискацией личного имущества. За контрабанду через контрольно-пропускные пункты до 20 блоков сигарет - административную ответственность, более 20 блоков – уголовную ответственность с конфискацией всего личного имущества.

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Как сообщал УНИАН, в 2012 году в Украине была отменена уголовная ответственность за такой вид преступления, как товарная контрабанда, но возросли финансовые санкции. Так, за контрабанду вместо уголовной ответственности были установлены крупные финансовые санкции - штраф в размере 100% от стоимости выявленного контрабандного товара с его конфискацией, а также конфискацией товаров и транспортных средств со специально изготовленными тайниками, которые использовались для перевозки. За повторное в течение года совершение одним и тем же лицом аналогичного нарушения размер штрафа тоже удваивается (200% стоимости контрабандных товаров).