Адвокат задержанных спецназовцев РФ назвала фейком информацию об обмене
08:20, 28 июля 2015Политика
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Информация об обмене задержанных 16 мая под Счастьем Луганской области российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева на пленных бойцов АТО, распространенная российскими СМИ, оказалась фейком.
REUTERS
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на адвоката Александрова и Ерофеева Оксану Соколовскую.
"Это фейк", - подчеркнула она.
По ее словам, Александров и Ерофеев по состоянию на утро 28 июля находятся в военном госпитале в Киеве.
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К ним применена мера пресечения в виде ареста, сейчас по их делам идет досудебное следствие.
Напомним, российские СМИ сообщили, что двоих спецназовцев РФ - капитана Евгения Ерофеева и сержанта Александра Александрова, задержанных в мае на территории Луганской области, обменяли на украинских военных, содержавшихся в плену у боевиков террористических «ЛНР» и «ДНР».
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