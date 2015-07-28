Адвокат задержанных спецназовцев РФ назвала фейком информацию об обмене

08:20, 28 июля 2015
Политика
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Информация об обмене задержанных 16 мая под Счастьем Луганской области российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева на пленных бойцов АТО, распространенная российскими СМИ, оказалась фейком.

REUTERS

Об этом  сообщает "Апостроф" со ссылкой на адвоката Александрова и Ерофеева Оксану Соколовскую.

"Это фейк", - подчеркнула она.

По ее словам, Александров и Ерофеев по состоянию на утро 28 июля находятся в военном госпитале в Киеве.

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К ним применена мера пресечения в виде ареста, сейчас по их делам идет досудебное следствие.

Напомним, российские СМИ сообщили, что двоих спецназовцев РФ - капитана Евгения Ерофеева и сержанта Александра Александрова, задержанных в мае на территории Луганской области, обменяли на украинских военных, содержавшихся в плену у боевиков террористических «ЛНР» и «ДНР».

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