Путин выступит в ООН

Об этом сообщает ТСН.ua.

Президент России Владимир Путин выступит на юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2015 года.

Кроме Владимира Путина, на заседании будут президенты Китая Си Цзиньпин, Ирана Хасан Рухани и США Барак Обама.

Генассамблею также посетит Папа Римский.

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