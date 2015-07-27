Путин выступит в ООН

20:25, 27 июля 2015
Политика
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На заседании будет присутствовать Барак Обама.

REUTERS

Об этом сообщает ТСН.ua.

Президент России Владимир Путин выступит на юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2015 года.

Кроме Владимира Путина, на заседании будут президенты Китая Си Цзиньпин, Ирана Хасан Рухани и США Барак Обама.

Генассамблею также посетит Папа Римский. 

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