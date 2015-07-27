Экс-главный юрист Курченко будет заниматься отбором новых прокуроров

Сегодня Бугай принял участие в совместной пресс-конференции с заместителем генпрокурора Давитом Сакварелидзе уже как президент Ассоциации юристов Украины, сообщает ТСН.

"Со стороны ассоциации юристов мы сейчас проповедуем лозунг "хочешь изменений - иди в прокуратуру". Поэтому будем максимально мотивировать профессиональных коллег идти в прокуратуру", - заявил Бугай.

Во время пресс-конференции Сакварелидзе рассказал о том, как будет происходить процесс реформирования прокуратуры: в первую очередь планируют уменьшить количество работников, увеличить их зарплату, а также объединить районные и городские прокуратуры.

"Нужно привыкнуть и смириться с идеей, что порядочного чиновника государство должно обеспечивать", - подчеркнул заместитель главы ГПУ.

Стоит отметить, что Сакварелидзе уже прокомментировал появление юриста с неоднозначной репутацией на этой пресс-конференции.

"Эту встречу организовала великая влиятельная ассоциация адвокатов, где, кроме Бугая, были, наверное, несколько тысяч со всей Украины. У меня нет информации о каких-либо уголовных дела (против Бугая - Ред.), но если он фигурирует в каком-либо уголовном деле, то в отношении него будут приняты решения", - сказал заместитель генпрокурора, не пояснив, какие именно "решения" могут быть приняты.

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Напомним, в марте 2014 года Бугая обвинили в том, что он был одним из участников преступной организации Сергея Курченко, также юриста подозревали в масштабных хищениях средств госбюджета Украины. 29 марта прошлого года по решению судьи Голосеевского районного суда Киева ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей или залога в 140 млн гривен. Следует отметить, что "Брокбизнесбанк", членом правления которого был Денис Бугай, был признан неплатежеспособным. 10 июня 2014 года было назначено уполномоченное лицо и начат процесс ликвидации финансового учреждения.

По состоянию на 14 июля 2015 года было объявлено об очередном конкурсе по реализации активов.

Стоит напомнить, что бывший член наблюдательного совета "Брокбизнесбанка" Борис Тимонькин был задержан в Германии 14 июня этого года. ГПУ в свою очередь направила запрос в Германию о его выдаче по обвинению в тяжких преступлениях.

Однако 24 июля решением Высшего земельного суда федеральной земли Бранденбург бывшего банкира выпустили из тюрьмы без денежного залога по состоянию здоровья. Тимонькин предоставил немецкому суду справку о заболевании раком.