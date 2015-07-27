Филатов заявил, что Чернигов станет одной из основных электоральных площадок для "УКРОПа"

Об этом заявил народный депутат, член политсовета УКРОПа Борис Филатов на брифинге по итогам выборов в округе №205.

По словам Филатова, события в Чернигове подтвердили, что нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей и для достижения своих целей готова использовать любые методы – от циничных манипуляций до применения репрессивного аппарата.

Филатов поблагодарил Геннадия Корбана (главу политсовета УКРОПа), одного из кандидатов на промежуточных выборах в Чернигове за то, что он ценой своей репутации сорвал маски с президента Украины, милиции и других представителей власти не пошел ни на какие договоренности.

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«Ценой собственной репутации он сорвал маски со всех: с Порошенко, с правоохранительных органов, которые сотнями задерживали вчера людей просто за браслет «Я – УКРОП», – сказал Филатов. – Мы показали всей стране, что наша политическая партия – практически единственная, которая не вступает ни в какие договоренности с властью – ни в кулуарные, ни в публичные».

Борис Филатов отметил, что Чернигов станет одной из основных электоральных площадок для «Украинского объединения патриотов – УКРОП» на ближайших местных выборах.

«Здесь будет одна из основных наших электоральных площадок. Мы не бросим ни одного человека, который пришел к нам в команду, который протянул нам руку. Один за всех, и все – за одного», – заявил Борис Филатов в Чернигове во время брифинга, посвященного результатам выборов на округе №205.

По словам Бориса Филатова, «Украинское объединение патриотов – УКРОП» будет бороться за то, чтобы сделать Украину парламентской республикой, снять неприкосновенность с депутатов и Президента, дать возможность обществу отзывать депутатов всех уровней и принять механизм импичмента президента.

Напомним, во время выборов в Чернигове команда кандидата Геннадия Корбана раскрыла сеть по скупке голосов провластным кандидатом Сергеем Березенко. Кроме того, штаб Березенко совместно с милицией развернул кампанию по запугиванию жителей Чернигова: в частности, сообщалось, что участки для голосования якобы заминированы.