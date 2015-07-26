В штабе одного из кандидатов в депутаты назвали причину низкой явки на довыборах в Чернигове

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сказал официальный представитель штаба Корбана Дмитрий Громаков.

Представитель штаба напомнил, что по состоянию на 12.00 явка избирателей на довыборах народного депутата составила 16,17%, и, по его словам, это достаточно низкий результат для Чернигова. На выборах в ВР в 2014 году на 12.00 проголосовавших уже было 23%.

"Мы вынуждены засвидетельствовать то, что действия провластного кандидата и конкурента основного привели к фактическому отказу от голосования. То запугивание, которое происходит и происходило, сейчас, в эти минуты, играет на понижение явки, что повышает, по нашему мнению, возможности и результативность работы так называемых сетей, то есть купленных голосов", - заявил Громаков.

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В связи с этим представитель штаба утверждает, что запугивание привело к тому, что 50% опрошенных в ходе экзит-пола отказались социологам говорить, за кого они отдали свои голоса, что может значительно повлиять на результаты экзит-пола.

"Мы обращаемся к президенту, мы обращаемся к руководителю МВД принять неотложные меры по приведению в порядок действий сотрудников на избирательных участках, чтобы у нас не было таких конфликтов, как произошел с представителями экзит-полов", - заявил Громаков.

Как сообщал УНИАН, сегодня в штабе Корбана заявили об избиении интервьюера, который проводил экзит-пол, охранниками народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Анатолия Матвиенко.