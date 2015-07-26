В Чернигове милиция массово задерживает членов команды одного из кандидатов - нардеп

Как сообщает пресс-служба партии «УКРОП», Денисенко на своей странице в Facebook написал: «Журналистов, наблюдателей, стримеров – пакуют с применением силы под разными предлогами».

По словам депутата, среди оснований задержания: анонимные звонки по поводу хулиганства, не «те» удостоверение, жалобы избирателей.

«Задержано более 30 человек, 5 избиты, в том числе стример на участке 1010», – пишет Денисенко. По его убеждению, «таким образом правоохранители пытаются «оголить» участки для вброса бюллетеней».

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Вместе с тем, Денисенко утверждает, что в свою очередь представители штаба кандидата Сергея Березенко «запустили автобусы, которые ездят по участкам и в них раздают по 400 гривен».

Кроме того, народный депутат Александр Дубинин сообщил об избиении наблюдателя от штаба Корбана на избирательном участке по улице Доценко,9, говорится в сообщении.