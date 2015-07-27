Ситуация на проблемных участках в Чернигове нормализовалась - КИУ

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины на своей странице в Facebook.

«Ситуация на проблемных участках №№ 740988, 740995 нормализовалась при содействии нарядов милиции, прибывших на вызовы. Попытки незаконного проникновения на участки прекращены, проходит подсчет голосов», - говорится в сообщении.

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Также в КИУ сообщили, что скорость подсчета бюллетеней на 205-м округе достаточно разнится. «На некоторых участках в процессе идет подсчет голосов за кандидатов, а на некоторых только начался общий подсчет бюллетеней. Наблюдатели КИУ мониторят избирательный процесс на участках, в ОИК и в составе мобильных групп», - отметили в Комитете.

КВУ: ситуація на проблемних дільницях №№ 740988, 740995 нормалізувалась за сприяння нарядів міліції, що прибули на викли... Posted by КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ on Sunday, July 26, 2015

Как сообщалось, на участке №740995 члены комиссии и наблюдатели, ожидая штурма, забаррикадировались на втором этаже, заблокировав проход досками. На участке №740998 нет света, и подсчет голосов ведется под единственной лампой, которую удалось найти.

Как пишет УНИАН, по результатам трех из четырех экзит-поллов на промежуточных выборах в 205-м округе в Чернигове побеждает Геннадий Корбан.

В частности, согласно данным экзит-полла New Image Marketing Group, Корбан лидирует на выборах в 205-м округе с 33% голосов, а по результатам опроса центра SOCIS его оппонент Березенко набрал 31,4%.

По результатам экзит-пола организации «Доброчин», Корбан лидирует на выборах в 205-м округе с 22,8% голосов.