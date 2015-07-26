Одесский клуб отменил концерт поддерживающего российскую агрессию певца Тимати

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской облгосадминистрации, концерт отменен официально.

С официального сайта клуба исчез анонс о выступлении, запланированном на 21 августа. Дозвониться в клуб корреспонденту УНИАН не удалось.

Как сообщал УНИАН, председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили написал в Facebook, что считает недопустимым выступление в Украине друга главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Тимати (Тимура Юнусова), как и всех других, кто поддержал российскую агрессию.

Читайте такжеСаакашвили обещает не допустить концерта Тимати в ОдессеОн отметил, что настоятельно будет рекомендовать Государственной пограничной службе Украины не пускать сторонников президента РФ Владимира Путина в Украину.

Тимати в октябре 2014 года заявил, что считает развал СССР большой ошибкой, а то, что происходит в Украине, воспринимает, "как в семье, где младший брат тяжело запил или сел на наркотики".