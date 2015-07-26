Милиция пока не заметила грубых нарушений общественного порядка на довыборах в Чернигове

Как сообщает сектор связей с общественностью Управления МВД Украины в Черниговской области, на участках милиция обеспечивает охрану общественного порядка в усиленном варианте.

Милиционеры несут службу по охране правопорядка на участках вне помещений для голосования, процесс волеизъявления проходит спокойно.

«По состоянию на 10 часов грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано», - сказано в сообщении.

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Охрану общественного порядка возле избирательных участков осуществляют 249 правоохранителей.

В целом в городе Чернигове на охрану общественного порядка задействовали 1 тыс. 303 правоохранителя.

В 8.00 в Чернигове вовремя открылись все 83 избирательных участка (в том числе 11 специальных). Участковые избирательные комиссии начали свою работу, продолжается процесс голосования.

На выборах по 205-му избирательному округу зарегистрировано рекордное количество кандидатов – 91.