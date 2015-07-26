В Чернигове все избирательные участки 205 округа открылись вовремя – ОИК

Об этом УНИАН сообщили в окружной избирательной комиссии.

По словам представителя комиссии, процесс голосования на промежуточных выборах народного депутата в Чернигове начался в нормальном режиме.

"Все 83 участка открылись в 8 часов. Черниговцы голосуют", - отметил представитель ОИК.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове в избирательном округе №205 сегодня проходят промежуточные выборы в Верховную Раду Украины.

ЦИК назначила промежуточные выборы народного депутата в округе № 205 на 26 июля в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Валерия Кулича, избранного в этом округе на внеочередных выборах 26 октября 2014 года от партии "Блок Петра Порошенко". Кулич сложил депутатские полномочия после назначения его председателем Черниговской областной государственной администрации.

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Для участия в выборах зарегистрировалось рекордное количество кандидатов – 127, только 8 из них представляют политические партии, остальные – самовыдвиженцы. Треть кандидатов имеют статус безработных. Свои кандидатуры сняли 36 человек. В избирательный бюллетень включена 91 фамилия, бюллетень имеет длину около 1 м.

В областном центре Черниговщины в избирательные списки включено почти 150 тыс. избирателей, создано 83 избирательных участка.