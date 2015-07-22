Известные украинцы требуют немедленно провести судебную реформу

Об этом говорится в обращении Инициативы «21 ноября», которое имеет в своем распоряжении УНИАН.

Как отмечают участники Инициативы, за полтора года произошло обновление институтов президента, парламента, правительства, но оно не касалось судебной системы, которая остается зависимой и коррумпированной.

"Прошло уже больше года после прихода к власти новых политических сил, которые победили в результате Революции достоинства. Однако реформы явно буксуют, что создает угрозу для страны, ее будущего, особенно во время конфликта с Россией. Успех экономических реформ напрямую зависит от политических реформ. А в центре политических преобразований должна стоять реформа судебной ветви власти. Ведь пока не появится независимый и справедливый суд, который пользуется уважением всех граждан, невозможна настоящая борьба с коррупцией, честный труд, установление справедливости в обществе", - говорится в обращении.

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Среди требований участников - создание механизма пересмотра судебных решений, во время принятия которых были значительные нарушения прав человека, проведение очистки судебной системы от наиболее одиозных коррупционеров, прекращение практики принятия почти 100% обвинительных приговоров в уголовном судопроизводстве.

Также подписанты обращения требуют, чтобы решения судов были обеспечены к исполнению всеми государственными органами власти, а бегство с территории Украины коррупционеров, которые до окончательного решения суда освобождены под залог, было невозможным.

"Последние события, когда из-за решения суда несколько чиновников, подозреваемых в коррупционных преступлениях, сбежали из страны, только наращивают напряжение в обществе. Несмотря на возможное формальное соответствие решений судей нормам УПК в этих случаях, избежание ответственности одиозными коррупционерами в очередной раз подорвало и так слишком низкий уровень доверия к судебной власти. Украина без справедливого суда, которому доверяют граждане, не сможет стать государством свободных людей", - подчеркивают участники Инициативы «21 ноября».

"Но проблема не только в подозрениях насчет несправедливости судейских решений в резонансных делах. В гражданских и семейных делах количество невыполненных решений судов является катастрофическим. В то же время в уголовном судопроизводстве меньше чем 0,3% приговоров являются оправдательными. Фактически человек, попадая в тиски расследования, обречен на осуждение. Механизм пересмотра несправедливых приговоров, которые вступили в законную силу, отсутствует. Такое положение вещей свидетельствует, с одной стороны, о неэффективности судебной ветви власти, а с другой – доказывает ее предвзятость", - говорится в обращении.

"Мы знаем, что есть немало честных судей, которые не могут эффективно работать в условиях имеющихся коррупционных процедур и постоянного давления. И призываем таких людей не молчать, открывать обществу все преступные факты", - подчеркивают участники Инициативы.

В обращении они обращаются ко всем украинцам с просьбой поставить вопрос обновления судебной системы в центр внимания всех общественных движений и политических партий.

"Стране крайне необходима настоящая, а не мнимая судебная реформа, которая обеспечит доступное, прозрачное и справедливое правосудие, настоящие гарантии независимости судей, усовершенствует состояние выполнения судебных решений, создаст условия для улучшения условий профессиональной деятельности судей", - отмечается в обращении.

Под обращением подписались Михаил Винницкий, Ярослав Грицак, Ваче Давтян, Сергей Дацюк, Андрей Длигач, Сергей Жадан, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Саид Исмагилов, Кирилл Карабиц, Вахтанг Кипиани, Георгий Коваленко, Александра Коваль, Всеволод Кожемяко, Саша Кольцова, Андрей Курков, Дмитрий Кутовой, Юрий Логуш, Валерий Пекар, Светлана Ройз, Александр Ройтбурд, Ярослав Рущишин, Ахтем Сеитаблаев, Виталий Сыч, Александр Ткаченко, Влад Троицкий, Андрей Федорив, Евгений Уткин.

Примечание. Инициатива «21 ноября» не является политической организацией и не принимает участия в выборах. Поэтому их заявления не имеют политического характера и не связаны с предвыборной агитацией.

Об Инициативе «21 ноября»

Инициатива «21 ноября» была создана 21 ноября 2014 года в годовщину начала событий на Майдане. Участники объединились для утверждения в Украине европейских ценностей и распространения в мире украинских ценностей.

В состав объединения вошли 37 самых выдающихся представителей украинской науки, искусства, предпринимателей, религиозных и общественных деятелей, представителей различных национальностей и конфессий: Михаил Винницкий, Владимир Вятрович, епископ Борис Гудзяк, Ваче Давтян, Сергей Дацюк, Андрей Длигач, Сергей Жадан, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, муфтий Саид Исмагилов, Кирилл Карабиц, Вахтанг Кипиани, протоиерей Георгий Коваленко, Александра Коваль, Всеволод Кожемяко, Саша Кольцова, Александр Ксенофонтов, Андрей Курков, Дмитрий Кутовой, Владимир Лавренчук, Руслана Лыжичко, Юрий Логуш, Андрей Мацола, Александр Пасхавер, Даниил Пасько, Валерий Пекар, Мирослав Попович, Светлана Ройз, Александр Ройтбурд, Ярослав Рущишин, Ахтем Сеитаблаев, Виталий Сыч, Александр Ткаченко, Влад Троицкий, Андрей Федорив, Евгений Уткин.

Участники Инициативы реализуют собственные проекты и оказывают всестороннюю поддержку другим проектам и медиа, культуры, образования, общества, науки и инноваций, влияющих на развитие европейских ценностей у современных украинцев.