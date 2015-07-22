Генпрокуратура пообещала в ближайшие дни объявить подозрение конкретным должностным лицам УЦОКО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель генерального прокурора Украины Олег Залиско.

"По результатам проведенных вчера следственных действий органами МВД, вручены повестки отдельным должностным лицам с вызовом их в течение трехдневного срока соответственно для проведения следственных действий", - заявил Залиско.

При этом он заверил, что "в ближайшие дни будет объявлено подозрение конкретным должностным лицам в совершении коррупционных преступлений. Позиция Генеральной прокуратуры в данном случае является четкой: если это руководитель органа, его заместители, соответственно в таком случае будет принято однозначное решение об обращении в суд об избрании меры пресечения, ареста".

Залиско пояснил, что повестки получили все руководители центра... Четыре мужчины".

Как сообщал УНИАН, должностные лица руководящего состава УЦОКО Министерства образования и науки уличены в несанкционированном вмешательстве в Систему оценивания качества образования и Реестр лиц, которые прошли внешнее независимое оценивание, для изменения информации в пользу третьих лиц.

В Генпрокуратуре сообщили, что такие действия предоставляли этим лицам незаконные преимущества в доступе к высшему образованию, получению наград (медалей) и оплате обучения за бюджетные средства, одновременно ограничивая доступ к образованию одаренной молодежи.

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«Чиновники использовали внешнее независимое оценивание, которое является основным инструментом борьбы с коррупцией в сфере образования, для создания в собственных интересах и интересах третьих лиц коррупционного механизма доступа к высшему образованию», - подчеркивали в ГПУ.

21 июля была проведена совместная спецоперация Генпрокуратуры, Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел в Украинском центре оценивания качества образования.

В ходе проведенных обысков изъято компьютерное оборудование с доказательствами указанных противоправных действий.

Генпрокуратура по материалам департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ начала уголовное производство по фактам несанкционированного вмешательства и изменения информации в Реестре лиц, которые прошли внешнее независимое оценивание, по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ст. 363, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве поручено Главному следственному управлению МВД Украины.