У Шокина будут настаивать, чтобы Интерпол разблокировал информацию о розыске Януковича

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры, 17 июля в ГПУ из Генерального секретариата Интерпола поступило письмо с информацией об обжаловании адвокатами Януковича в лионском суде решение Генерального секретариата Интерпола от 9 января 2015 года об объявлении Януковича в международный розыск.

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Также представители штаб-квартиры сообщили ГПУ, что в связи с жалобой Януковича Комиссия по контролю файлов Интерпола рекомендовала Генеральному секретариату временно, до следующей сессии 23-25 сентября этого года, заблокировать информацию относительно международного розыска указанного лица.

Таким образом, информация о розыске Януковича из базы данных Интерпола пока не является доступной для государств-членов и широкой общественности на официальном веб-сайте организации.

Одновременно в письме Интерпола выражена просьба о предоставлении разъяснений положений законодательства Украины относительно специального досудебного расследования (in absentia) и уточнения отдельных аспектов объявление розыска Януковича.

"Запрашиваемая информация безотлагательно, в тот же день была направлена Генеральной прокуратурой Украины в адрес Генерального секретариата Интерпола", - заверили в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, в Украинском бюро заверили, что Интерпол временно ограничил доступ к файлу о розыске бывшего президента Украины Януковича.