Интерпол больше не ищет Януковича

Страница, где раньше находились данные Януковича, на сайте Интерпола теперь пустая.

В свою очередь в правоохранительных органах подтвердили, что Интерпол снял с сайта сообщение о розыске экс-президента Виктора Януковича, сообщает "Украинская правда".

"Это решение секретариата штаб-квартиры Интерпола на основании жалобы Януковича", - сказал источник.

Как сообщал УНИАН, 12 января бывший президент Украины Виктор Янукович попал в список лиц Интерпола, которые находятся в международном розыске.

Соответствующая информация была размещена на сайте Интерпола в разделе „Разыскиваемые лица”.

В аннотации сказано, что Янукович разыскивается судебной властью Украины для судебного преследования и отбывания наказания.

После персональных данных о дате и месте рождения, национальности и какими языками он владеет, Интерпол указывает, что Януковича обвиняют в присвоении, растрате и злоупотреблениях, совершенных в особо крупных размерах или организованной группой.

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Ранее глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook написал, что Интерпол 12 января объявил в розыск экс-президента Януковича, экс-премьера Николая Азарова и ряд других бывших высокопоставленных должностных лиц Украины.

"Объявлены в международный розыск Интерпола (красная карточка - задержание для экстрадиции в Украину): Янукович Виктор Федорович, Янукович Александр Викторович, Азаров Николай Янович, Богатырева Раиса Васильевна, Колобов Ю.В. (экс-министр финансов Украины), Дзекон Р.Б. (экс-руководитель "Укртелекома")", – сообщил он.

По словам Авакова, такое решение Интерпол принял "через несколько месяцев с момента обращения в марте 2014 года".

Также он напомнил, что ранее в розыск были объявлены Интерполом Эдуард Ставицкий, Сергей Курченко, Сергей Арбузов, Александр Клименко, Андрей Игнатов, Александр Дынник.

Как сообщалось, экс-президент Янукович сбежал из Украины в Россию в ночь на 23 февраля.