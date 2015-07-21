В Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу

В Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Украины в группе, экс-президента Леонида Кучмы - сообщила на своей странице в Facebook.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы. В заседании принимает участие глава ОБСЕ Ивица Дачич, а также координаторы от ОБСЕ всех четырех рабочих подгрупп", - написала Олифер.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел РФ выступает против инициативы Украины о создании в рамках Трехсторонней контактной группы новой рабочей подгруппы по пограничным вопросам.

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Заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг надеется, что 21 июля на встрече контактной группы в Минске будет достигнуто конкретное соглашение о прекращении огня на Донбассе.