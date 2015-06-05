Председатель ОБСЕ обеспокоен обострением конфликта на Донбассе

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич осудил очередную вспышку насилия на Донбассе и призвал все стороны противостояния вернуться за стол переговоров, и найти политическое решение конфликта.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Применение силы является неприемлемым. Я чрезвычайно обеспокоен применением тяжелого вооружения, а также неизбирательными обстрелами жилых районов, что является серьезным нарушением Минских соглашений», – говорится в заявлении Дачича, опубликованном в четверг, 4 июня.

Читайте такжеСовет Безопасности ООН завтра проведет внеочередное заседание по Украине«Все стороны противостояния должны воздержаться от использования силы, соблюдать режим прекращения огня и других элементов Минских соглашений, включая немедленный отвод тяжелого вооружения», – подчеркнул Ивица Дачіч.

Ранее УНИАН сообщал, что Ивица Дачич выразил серьезное беспокойство в связи с применением запрещенных видов тяжелого вооружения и усилением военного противостояния вокруг Донецка и Широкиного.