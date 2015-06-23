В Минске собирается Трехсторонняя контактная группа по Донбассу

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в этой группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Заседание Трехсторонней контактной группы в Минске начнется в 16.00. Перед этим пройдут встречи участников всех четырех подгрупп - с гуманитарных, политических, экономических вопросов, а также вопросов безопасности», - отметила Олифер.

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