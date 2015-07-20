СНБО: страна осуществит дополнительные меры для введения безвизового режима с ЕС
Совет национальной безопасности и обороны Украины определил дополнительные меры по введению безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом.
Как сообщает пресс-служба СНБО, сегодня был рассмотрен вопрос «О дополнительных мерах по введению безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом».
«Учитывая важность и значение для граждан Украины вопроса отмены виз в страны-члены ЕС, другие государства Шенгенской зоны предусмотрено проведение комплекса мероприятий нормативно-правового характера, а также выполнение Плана действий в сферах борьбы с организованной преступностью, с терроризмом и коррупцией; противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; внедрение интегрированной системы управления границами и миграцией, усиление защиты персональных данных и безопасности документов», - говорится в сообщении.
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Кроме того, «предусматривается создание системы идентификации лиц и интегрированной системы базы данных для ускорения введения безвизового режима между нашей страной и ЕС», - подчеркивается в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, что Совет национальной безопасности и обороны под председательством президента Украины Петра Порошенко рассматривает дополнительные меры по введению безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом.