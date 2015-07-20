Соглашение о деятельности "ЛитПолУкрбриг" будет подписано 24 июля

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. В сообщении отмечается, что 24 июля состоится рабочий визит в Украину вице-премьер-министра - министра национальной обороны Польши Томаша Семоняка и министра охраны края Литвы Юозаса Олекаса.

Читайте такжеКоморовский: Польша должна следить, чтобы Запад не закрыл двери перед Украиной

"В ходе визита в Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоится подписание Технического соглашения между министерством охраны края Литвы, министерством национальной обороны Польши и Министерством обороны Украины о детальных аспектах функционирования совместной литовско-польско-украинской воинской части "ЛитПолУкрбриг" и ее командования", - отмечается в сообщении.

В этот же день в Международном центре миротворчества и безопасности Академии сухопутных войск главы оборонных ведомств примут участие в Дне высокопоставленных гостей украинско-американских командно-штабных учений "Репид Трайдент/Сейбр Гардиан-2015".

Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2014 года в Варшаве министры обороны Украины, Польши и Литвы подписали договор о создании совместной воинской бригады "ЛитПолУкрбриг". Согласно предварительным договоренностям, общая численность бригады должна составить почти 2,5 тысячи военных, из которых из Украины - 545, из Литвы - 650 и из Польши - 1250. Место дислокации бригады - польский Люблин.