Пропагандистская машина РФ не имеет аналогов в мире по уровню наглости - министр обороны Литвы

Об этом написал министр обороны Литвы Юозас Олекас, передает Европейская правда со ссылкой на 15min.lt.

По его словам, пропаганда РФ "работает, не останавливаясь".

"По уровню наглости она, вероятно, не имеет аналогов в мире. Но правда рано или поздно выходит на поверхность", - отметил Олекас.

Читайте такжеКаждый пятый киевлянин разделяет те или иные тезисы российской пропаганды - социсследование

"Вот в документальном фильме, посвященном аннексии Крыма, российский президент открыто и прямо сказал, что оккупация и аннексия Крыма была заранее спланированной военной операцией, в которой он лично принимал ключевые решения", - отметил он.

"Представлены и пикантные детали операции о том, как были заблокированы украинские вооруженные силы; подтверждено, что пресловутые "зеленые человечки" были не кем иным, как российским спецназом", - подчеркнул министр обороны.

Он также выразил надежду, что со временем общественность станет свидетелем более открытых рассказов о роли российских вооруженных сил в боевых действиях на востоке Украины.

"Там они оставляют следы, и гораздо более яркие, чем в Крыму", - отметил Олекас.

Ранее УНИАН сообщал, что социологи вывели индекс результативности российской пропаганды.