Коломойский о словах Саакашвили: теперь "Укрнафта" может не платить дивиденды
Игорь Коломойский считает, что после слов одесского губернатора Михаила Саакашвили об убытках "Укрнафты" в 2014 году в размере 80 млрд гривен, компания может не платить дивиденды.
Об этом он заявил "Украинской правде", комментируя воскресное интервью Саакашвили каналу "1+1".
"Вчера господин Саакашвили сказал, что "Укрнафта" показала убыток в размере 80 млрд. Хочу, чтобы это услышал премьер Яценюк, который просит выплатить дивиденды. Мы их не сможем выплатить, потому что дивиденды платятся только с прибыли", – сказал Коломойский.
Напомним, наблюдательный совет "Укрнафты" созвал собрание акционеров на 22 июля.
Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.
«Укрнафта» владеет шестью региональными производственными подразделениями («Ахтырканефтегаз», «Черниговнефтегаз», «Полтаванефтегаз», «Долинанефтегаз», «Надвирнанефтегаз», «Бориславнефтегаз»), тремя газоперерабатывающими заводами (Гнедынецкий, Качановский, Долинский), а также тремя буровыми управлениями (Ахтырское, Прилукское и Прикарпатское) и значительным числом других нефтесервисных подразделений.
Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.
Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.