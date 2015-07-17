У Лаврова прокомментировали выдворение дипломата РФ из Украины и пригрозили "ответными мерами"

14:09, 17 июля 2015
Политика
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В МИД РФ считают, что выдворение российского дипломата из Украины направлено на "нагнетание напряженности".

mskbest.ru

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Расцениваем такие действия украинских властей как очередной недружественный шаг, направленный на искусственное нагнетание напряженности в двусторонних отношениях", - говорится в сообщении.

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В сообщении также сказано, что "российская сторона предпримет, разумеется, необходимые ответные меры".

Как сообщал УНИАН, МИД Украины по материалам Службы безопасности объявило персоной нон грата исполняющего обязанности Генерального консула Российской Федерации в Одессе Валерия Шибеко.

Решение принято из-за несовместимости его деятельности с дипломатической, а также за нарушение положений Венской конвенции.

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