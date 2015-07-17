Исполняющий обязанности генконсула РФ объявлен персоной нон грата и выдворен из Украины - СБУ

Как сообщает пресс-служба СБУ, согласно ст. 23 Венской конвенции о консульских сношениях МИД Украины вручило российской стороне ноту с требованием срочно покинуть территорию нашей страны и.о. Генконсула РФ в Одессе.

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Как сообщил председатель СБУ Василий Грицак, решение принято из-за несовместимости его деятельности с дипломатической, а также за нарушение положений вышеназванной конвенции.

Он заверил, что Служба безопасности продолжит выявлять иностранцев, которые работают против нашего государства, прикрываясь дипломатическим статусом.

На сегодня российский дипломат покинул пределы Украины.