Исполняющий обязанности генконсула РФ объявлен персоной нон грата и выдворен из Украины - СБУ
08:01, 17 июля 2015Политика
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Министерство иностранных дел Украины по материалам Службы безопасности объявило персоной нон грата исполняющего обязанности Генерального консула Российской Федерации в Одессе.
Решение принято из-за несовместимости деятельности консула с дипломатической / Фото УНИАН
Как сообщает пресс-служба СБУ, согласно ст. 23 Венской конвенции о консульских сношениях МИД Украины вручило российской стороне ноту с требованием срочно покинуть территорию нашей страны и.о. Генконсула РФ в Одессе.
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Как сообщил председатель СБУ Василий Грицак, решение принято из-за несовместимости его деятельности с дипломатической, а также за нарушение положений вышеназванной конвенции.
Он заверил, что Служба безопасности продолжит выявлять иностранцев, которые работают против нашего государства, прикрываясь дипломатическим статусом.
На сегодня российский дипломат покинул пределы Украины.
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