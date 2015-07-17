Сегодня ВР планирует принять решение о назначении очередных местных выборов на 25 октября (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшней повесткой дня также предусмотрено рассмотрение в первом чтении законопроекта о внесении изменений в закон о военно-гражданских администрациях о порядке назначения руководителей населенных пунктов.

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Будет рассматриваться также законопроект, который касается порядка перемещения товаров в район или из района проведения АТО.

Среди прочего депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в закон о высшем образовании - относительно Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Также ВР планирует включить в повестку дня сессии законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2015 год относительно увеличения расходов для нужд обороны и безопасности.