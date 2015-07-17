В тылу сил АТО диверсанты боевиков "охотятся" на украинских военных – Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.

"Одновременно со стороны боевиков наблюдается эскалация диверсионно-террористической деятельности ("малой войны") в тактических и оперативно-тактических тылах сил АТО", - говорится в сообщении.

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Так, по данным Тымчука, за последние сутки зафиксировано выполнение боевых задач в тылах украинских войск сразу несколькими ДРГ противника (основная часть – подразделения спецназа ГРУ ГШ ВС РФ).

"В частности, ДРГ боевиков активно минируют местность, "охотятся" на одиночных военнослужащих украинских войск, а также на транспорт снабжения, передвигающийся без боевого охранения", - подчеркнул Тымчук.