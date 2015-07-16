Порошенко: препятствование трибуналу по MH17 предполагает ответственность за катастрофу

Об этом глава украинского государства заявил в эфире телеканала CNN, передает РБК-Украина.

"Я думаю, что, к сожалению, она (реакция России на трибунал по Боингу, - ред.) предсказуема. И это очень плохо, потому что после расследования должен быть второй этап - ответственность террористов, которые убивают невинных жертв. Мы решительно поддерживаем Международный уголовный трибунал, который должен быть принят Советом Безопасности Организации объединенных наций. И мы думаем, что если кто-то хочет остановить этот процесс, то он берет ответственность на себя. И это совершенно не то, что нужно сейчас глобальному миру, потому что это не только трагедия, которая произошла с самолетом, Украина от этого также пострадала", - заявил он.

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По словам Порошенко, сначала это была гибридная война, а сегодня это настоящая война с оккупацией украинской территории, с аннексией Крыма, с российскими войсками, которые сейчас присутствуют на территории Украины.

Он отметил, что террористам продолжают поставлять современное оружие через неконтролируемую часть украинско-российской границы.

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Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко провел встречу с помощником государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Викторией Нуланд, которая находится с визитом в Украине.

Порошенко выразил благодарность за поддержку и помощь со стороны Соединенных Штатов Америки в защите и восстановлении территориальной целостности Украины.