У Порошенко заметили умные часы Apple Watch (фото)
22:01, 16 июля 2015Политика
8445 0
Глава украинского государства Петр Порошенко носит американские часы Apple Watch.
Порошенко носит Apple Watch / facebook.com
Об этом сообщили фоторепортеры из группы Депутати.ФотоЛікс на своей странице в Facebook.
Отметим, что стоимость данных часов на момент появления на рынке составляла от $349 до $10 тыс. в зависимости от модификации.
С таким же аксессуаром заметили и спикера Рады Владимира Гройсмана.
Apple watch вже красуються і на руці Президента. Як би написав Лайфньюз: «Це прямий зв'язок із Держдепом» :)Posted by Депутати.ФотоЛікс on 16 Июль 2015 г.
Ранее сегодня у председателя фракции Блока Петра Порошенко Юрия Луценко на заседании Верховной Рады Украины заметили часы стоимостью более 11 тыс. долларов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter