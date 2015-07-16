У Порошенко заметили умные часы Apple Watch (фото)

22:01, 16 июля 2015
Политика
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Глава украинского государства Петр Порошенко носит американские часы Apple Watch.

Порошенко / facebook.com
 

Об этом сообщили фоторепортеры из группы Депутати.ФотоЛікс на своей странице в Facebook.

Отметим, что стоимость данных часов на момент появления на рынке составляла от $349 до $10 тыс. в зависимости от модификации.

С таким же аксессуаром заметили и спикера Рады Владимира Гройсмана.

Apple watch вже красуються і на руці Президента. Як би написав Лайфньюз: «Це прямий зв'язок із Держдепом» :)

Posted by Депутати.ФотоЛікс on 16 Июль 2015 г.

Ранее сегодня у председателя фракции Блока Петра Порошенко Юрия Луценко на заседании Верховной Рады Украины заметили часы стоимостью более 11 тыс. долларов.

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