У Порошенко заметили умные часы Apple Watch (фото)

Об этом сообщили фоторепортеры из группы Депутати.ФотоЛікс на своей странице в Facebook.

Отметим, что стоимость данных часов на момент появления на рынке составляла от $349 до $10 тыс. в зависимости от модификации.

С таким же аксессуаром заметили и спикера Рады Владимира Гройсмана.

Apple watch вже красуються і на руці Президента. Як би написав Лайфньюз: «Це прямий зв'язок із Держдепом» :) Posted by Депутати.ФотоЛікс on 16 Июль 2015 г.

Ранее сегодня у председателя фракции Блока Петра Порошенко Юрия Луценко на заседании Верховной Рады Украины заметили часы стоимостью более 11 тыс. долларов.