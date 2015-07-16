Луценко похвастался перед депутатами часами стоимостью более 11 тысяч долларов (фото)

14:39, 16 июля 2015
Политика
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У Луценко на заседании Рады заметили часы Ulysse Nardin.

Луценко (праворуч) показав свій дорогий годинник / Фото УНІАН

У председателя фракции Блока Петра Порошенко Юрия Луценко на заседании Верховной Рады Украины заметили часы стоимостью более 11 тысяч долларов.

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Фотографию опубликовали активисты группы "Депутаты. ФотоЛикс" на странице в Facebook.

"Ulysse Nardin Юрия Луценко за 11,200 $. Ждем ответа, что это бизнес жены", - говорится в сообщении.

Ulysse Nardin Юрия Луценко за 11,200$. Ожидаем ответа, то все бизнес жены.

Posted by Депутаты.ФотоЛікс on 15 июля 2015 г.

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