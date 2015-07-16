Луценко похвастался перед депутатами часами стоимостью более 11 тысяч долларов (фото)
14:39, 16 июля 2015Политика
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У Луценко на заседании Рады заметили часы Ulysse Nardin.
Луценко (справа) показал свои дорогие часы / Фото УНИАН
У председателя фракции Блока Петра Порошенко Юрия Луценко на заседании Верховной Рады Украины заметили часы стоимостью более 11 тысяч долларов.
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Фотографию опубликовали активисты группы "Депутаты. ФотоЛикс" на странице в Facebook.
"Ulysse Nardin Юрия Луценко за 11,200 $. Ждем ответа, что это бизнес жены", - говорится в сообщении.
Ulysse Nardin Юрия Луценко за 11,200$. Ожидаем ответа, то все бизнес жены.Posted by Депутаты.ФотоЛікс on 15 июля 2015 г.
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