На Черниговщине задержали штабную машину Березенко с "черной" агитацией против Корбана (видео)

На видео, опубликованном на Youtube, видно, что в багажнике задержанного автомобиля находились агитационные материалы кандидата по 205 округу Сергея Березенка, который выдвинут партией «Блок Петра Порошенко».

По словам Денисенко, в автомобиле также находились агитационные материалы от имени благотворительного фонда УКРОП, однако организация не давала разрешение на их изготовление.

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"Обращаю ваше внимание на задержанный автомобиль, который осуществляет перевозки агитационной литературы, палаток, пакетов кандидата Березенко, и вместе с тем поддельные документы от благотворительного фонда УКРОП, содержание которых не соответствует действительности. Соответствующих поручений на печать этой документации и открыток от (имени - ред.) благотворительного фонда УКРОП, ни я, ни кто другой не давал - ни разрешений, ни поручений", - обращается нардеп к милиционеру, который прибыл на место происшествия.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №205 в Чернигове на 26 июля.

Выборы назначены в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий избранного в этом округе Валерия Кулича, который 31 марта был назначен председателем Черниговской обладминистрации.

Главными конкурентами на выборах в округе считаются один из лидеров партии "УКРОП" Геннадий Корбан и выдвиженец от "Блока Петра Порошенко" Сергей Березенко.

Ранее Корбан неоднократно жаловался на подкуп избирателей и использование админресурса в округе со стороны власти.