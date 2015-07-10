Корбан: власти используют грязные предвыборные технологии против своих граждан

Об этом заявил один из лидеров политической партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП» Геннадий Корбан в эфире «Право на власть» в четверг 9 июля.

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«Власти изменили страну к худшему. Система не изменилась. Сегодня эти власти продолжают все делать в лучших традициях Януковича. Это и административное давление, и подкуп избирателей, и коррупция. Власти применяют грязные технологии против своих граждан», - подчеркнул Геннадий Корбан.

По его словам все это ярко продемонстрировано на 205 избирательном округе в Чернигове. «Сегодня оказывается линия политического фронта проходит в Чернигове. Коррупция поразила общество», - отметил Геннадий Корбан. Он также заявил, что инициировал в Чернигове кампанию под названием «Стоп подкуп». Где призывает избирателей сообщать о фактах подкупа. Все нарушения, по словам Корбана, будут зафиксированы.

«Все дела относительно нарушений в 205 округе можно довести до финального результата. Виновные должны понести наказание - я беру на себя такие обязательства. Все, кто причастен к нарушениям, будут наказаны», - подчеркнул Геннадий Корбан.