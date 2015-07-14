Несовместимые мечты

Есть такой всемирно известный бренд – Американская Мечта. Чтоб приблизиться к ней или даже ее реализовать, десятки тысяч людей правдами и неправдами пробираются в США, годами живут там нелегалами, а чтоб защитить право на нее – идут в армию и проливают свою кровь в дальних экзотических странах – пресекая угрожающий миру в целом и Мечте в частности терроризм и помогая установить более приемлемые для реализации Мечты цены на нефть.

Смысл этой Американской Мечты, национальной идеи полинационального государства Соединенные Штаты Америки, сформулирована почти официально: при равных возможностях, много и упорно работая, любой человек может добиться любых высот и реализовать любые, не запрещенные законодательством и не посягающие на комфорт других членов общества, желания.

Разумеется, у «страны-цивилизации» по имени РФ, противопоставляющей себя Америке, не может не быть своей собственной национальной мечты. Иначе, что ж это за сверхдержава такая? И Великая Российская Мечта, хоть и не столь официально сформулирована, тем не менее, хорошо известна всем россиянам и почитаема ими.

Сформулировать ее можно, примерно, так: богатый и сильный может нагнуть любого и наслаждаться этим. Любой может и должен попытаться украсть достаточно, чтобы стать богатым и сильным. А дальше – как карта ляжет: трон или тюрьма.

Для более четкого понимания, как это работает, рекомендую посмотреть совершенно неполитическое видео. Оно, конечно, шуточное, но ведь, как известно, в каждой шутке – лишь доля шутки. Тем более, в данном случае речь о шутке, вызывающей полное одобрение и понимание телезрителей за поребриком.

Правда, заголовок в самом верху этого текста – он не о несовместимости Мечты Американской (по поводу равенства и взаимоуважения) и Мечты Российской (по поводу права сильного и денег, которыми можно оплатить, в том числе, право на справедливость). С чего бы им пересекаться-то?

А вот с чем Российская Мечта (и реальность, в которой она существует), пересекается – так это свежеаннексированный РФ украинский Крым, разобранные на металлолом Донецк с Луганском и обитатели указанных земель.

Апологеты ДНР недоумевают – дескать, не так они себе представляли народную республику. Это сейчас была не гипербола для красного словца - они буквально так и говорят, вот:

И сетуют, что нет Стрелкова – доброго царя, который, собрав на центральной площади всех предпринимателей и расстреляв их, устроит коммунизм.

Те же крымчане, которые активно поддержали в свое время марионеточный псевдореферендум уголовников Путина и Аксенова, если верить социальным сетям и форуму города Севастополь, также неудовлетворены существенным ростом цен, сужением ассортимента товаров на прилавках полуострова и ослаблением потока туристов. И в связи с продовольственным вопросом даже способствуют инфляции на херсонских рынках, порождая ажиотажный спрос на еду и бытовую химию, за которой ездят через полноценную границу с двумя таможнями.

Правда, возмущаются ранее посетившие «референдум» обитатели священной путинской Корсуни куда тише жителей непризнанных народных республик – дело в том, что, так как с точки зрения Кремля, в отличие от вспаханным «Градами» оккупированных районов Донбасса, Крым является российской юрисдикцией, то ФСБ там работает на порядок эффективней, и недовольным окуппационными реалиями в Балаклаве быть куда проблематичней, чем в Донецке. В конце концов, из последнего, при должной ловкости, можно сбежать в Украину или Россию. С проклятого острова, в случае чего, никуда не денешься.

Тут бы самое время вспомнить о том, что революции, становление молодых государств, обретение независимости – никогда не происходят комфортно. Обратите внимание на 90-е после развала Союза, или даже недавнее ухудшением экономической ситуации в Украине после бегства любителя поддержать страусов – еще даже до начала АТО. За свободу (в том числе – свободу выбора на псевдореферендуме) надо платить, причем, чаще и кровью, и комфортом, и деньгами – одновременно. Но чек к оплате – это вещь, противоречащая самой сути, самому идеологическому корню народных республик в восточном аппендиксе Донбасса; идущая в разрез самим мотивам, толкнувшим некоторых жителей АРК поддержать рейдерский мятеж Аксенова при поддержке зеленых мудаков.

На этих славных землях в почете всегда была особая мечта – Великая Советская Мечта о дешевой колбасе. За нее-то и голосовали, за нее готовы были пойти умирать.

Ее формулировка также проста, как и популярна: не нужно ничего делать, ни о чем думать, добрый царь у кого-то отберет, а своим – даст пожрать, при чем, за просто так и всем поровну. Кому не поровну, кто захочет думать и работать, чтоб иметь больше, чем у соседей – тот враг народа и его – в тюрьму. Или расстрелять на площади. Есть даже научный термин, одним словом описывающий эту мечту – коммунизм.

И вот, Великая Советская Мечта, надежды о которой вынашивались социальным планктоном в Крыму и народных республиках, разбилась о суровую действительность, где, вооруженные автоматами пассионарные адепты Российской Мечты стали грабить, отбирать, отжимать, пилить на металлолом, крышевать спекулянтов сигаретами, водкой и вообще жратвой, реализовывая ту самую российскую национальную идею о силе, которая в собственно силе, и справедливости, которая бывает только за деньги. При чем, большие деньги.

Две столь противоречивые модели мировосприятия физически не могут ужиться. Попытка скрестить их неизбежно приведет к когнитивному диссонансу. Условно говоря, если некий сторонник ДНР мечтает о не требующей усилий по получению образования работе, на которой можно будет особо не напрягаться (особенно, умственно), которая сама тебя найдет и за которую будут щедро платить, то процесс распиливания кадыровскими освободителями на металлолом с последующим вывозом за пределы народной республики единственных в окрестностях шахты, горно-обогатительной фабрики и ветки железной дороги, лишь поначалу будет вызывать у него ухмылку. Через какое-то время даже до симпатика Стрелкова и Захарченко дойдет: что-то пошло не так.

Аналогично и в Крыму – запрет незаконных строек на пляжах вызывает у любителей Путина умиление ровно до тех пор, пока у незаконной стройки не появляется новый хозяин, после чего стройка становится законной, а площадь аннексированного застройщиком в частном порядке пляжа удваивается. Затем внутреннее противоречие усиливается тем, что, по прошествии полутора лет на своих высоких должностях в недосубъекте Российской Федерации продолжают безраздельно властвовать, грабя малый бизнес и дерибаня землю, все те же ловкие пацаны из донецко-украинской Партии Регионов, что и до «возвращения домой». За едой и визами в загранпаспорт приходится ездить к хохлам, с дипломами студентов – непонятная история, танки падают на шоссе в кювет.

Как же так? – все глубже проникает в советскую голову крамольная чревоточина. – Разве этого мы хотели?!

И эта чревоточина будет все больше и больше углубляться, становясь настоящей пропастью между ожиданиями и реальностью, между «освободителями» и «освобождаемыми».

В этой ситуации вполне даже возможна контрреволюция – против новых порядков. И, кстати, о такой мотивации гипотетического восстания все чаще нам говорят политики – наши и иностранные. Дескать, главное, вовремя показать адептам Советской Мечты, что в Украине жить лучше, чем вне ее. И они сами захотят вернуться.

Это, разумеется правда. Но подвох здесь в том, что они будут хотеть возвращаться не для того, чтобы, пользуясь возможностями, пахать, дотягивая свой регион до уровня «лучшей Украины». Нет. Они лишь уверуют, что Советская Мечта осуществима именно здесь, коммунизм возможен именно под чутким руководством Киева, а цари хохлов более щедры и справедливы в распределении халявы.

Ибо коммунизм головного мозга, как показывают последние 24 года, неизлечим.

И здесь несовместимость наступит уже Советской Мечты с Украинской – о новой стране новых людей, которым не нужны никакие цари.

И это стоит иметь в виду.

Михаил Ганницкий, шеф-редактор УНИАН