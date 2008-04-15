Шкиль дает понять, что БЮТ не пойдет на раскол коалиции?
10:10, 15 апреля 2008Политика
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Создание ВСК не будут предлагать
Фракция БЮТ не будет предлагать на рассмотрение сегодня вопрос о создании временной специальной комиссии по внесению изменений в Конституцию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат Украины Андрей ШКИЛЬ.
Он отметил, что фракция отказывается сегодня от рассмотрения данного вопроса “по просьбе соратников по коалиции» - фракции НУ-НС.
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