"Одногруппники" депутата Ланьо отвергли заявление "Правого сектора" о побеге из Украины

Об этом говорится в заявлении депутатской группы "Воля народа", к которой принадлежит Ланьо.

"Пресс-службой Правого сектора, которая уже и так выдала большое количество лжи, распространяется очередной фейк о том, что якобы нардеп Михаил Ланьо выехал за пределы Украины. Пресс-служба депутатской группы "Воля народа" официально заявляет, что Михаил Ланьо находится в Мукачево, активно дает комментарии СМИ и всячески содействует следствию и правоохранительным органам для расследования дерзкого бандитизма представителей Правого сектора в Мукачево", - сказано в сообщении.

Читайте такжеМэр Мукачево приказал отменить все массовые мероприятия и усилить режим бдительностиВчера на сайте "Правого сектора" появилось сообщение, что Ланьо сбежал за границу.

Напомним, 11 июля во время конфликта между представителями "Правого сектора" и депутат Ланьо началась вооруженная стычка, в результате которого были убиты по меньшей мере двое и ранены по крайней мере 11 человек.