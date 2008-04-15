Охрана Кадырова вступила в бой со спецбатальоном Минобороны России

В Чечне в городе Гудермес в понедельник произошли столкновения между двумя силовыми структурами. Там завязался бой между охраной президента Рамзана Кадырова и спецбатальона Минобороны "Восток" под командованием Сулима Ямадаева.

Как сообщили РБКв правоохранительных органах республики, причиной случившегося стало дорожно-транспортное происшествие.

Через Гудермес двигалась колонна автомобилей охраны Р.Кадырова, навстречу - колонна охраны С.Ямадаева. Машины не уступили друг другу дорогу, произошло столкновение, в результате которого завязалась перестрелка.

"Группа людей в количестве 15-20 человек в камуфлированной одежде, вооруженных автоматическим оружием, воспрепятствовали проезду кортежа президента Чечни Р.Кадырова", - рассказал собеседник агентства.

По словам источника, только после вмешательства Р.Кадырова неизвестные уехали в сторону города Гудермеса. Пострадавших в результате инцидента нет. По данному факту проводится проверка.