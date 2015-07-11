Видео стрельбы в Мукачево

Очевидцы стрельбы в Мукачево начали выкладывать в Сеть видео, как в городе начинались кровавые события 11 июля.

ТСН выложила все имеющиеся в ее распоряжении видео.

В частности, есть видео, как хорошо вооруженные бойцы "Правого сектора" перекрывают улицу Лермонтова, где находятся ресторан "Дракон" и спорткомплекс "Антарес", принадлежащих депутату-регионалу Михаилу Ланьо. Именно там произошла первая перестрелка между бойцами ПС и охранниками депутата.

Также есть видео, снятое с видеорегистратора, как колонна бойцов на джипах прорывалась через границу машин МВД на трассе Киев-Чоп. На видео видно, как бойцы ПС открыли огонь из пулемета по милицейских машинах. Интересно, что это видео обнародовал сепаратистский ресурс, отмечает ТСН.

ТСН также собрала все другие имеющиеся видео очевидцев перестрелки в Мукачево.