Новый посол Украины в США допускает "более широкий" формат переговоров по Донбассу

У Запада нет решения на ответ, что делать в следующем году, если Россия кардинально не изменит своей позиции в отношении Украины и Донбасса. Поэтому возможно создание нового, более широкого формата переговоров для урегулирования конфликта.

Об этом в интервью ZN.UA заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

Он также выразил надежду, что и к России "все-таки приходит понимание, к чему ведет ее нынешняя позиция".

"Я думаю, что все понимают, что пора уже выходить на какие-то решения. Не исключаю, что на каком-то этапе может быть встреча первых лиц государств или представителей высокого уровня. Я допускаю, что это может быть более широкий формат для прекращения эскалации и конфликта в целом. Это может произойти. Но очень трудно предсказать, когда именно", - сказал Чалый.

Он напомнил, что в последнее время "нет серьезного прогресса" ни по прекращению огня, ни по обмену пленными.

"И усталость от Украины тоже присутствует. Плюс в фокусе внимания — Греция, Сирия, Ближний Восток. Но, тем не менее, уверен, что впервые в истории США в президентской предвыборной кампании вопрос Украина—Россия будет стоять так остро. Евросоюз, как вы знаете, продлил свои санкции до конца января следующего года, а по Крыму — до 23 июня 2016 года. Хотя это было весьма непросто. Что будет дальше — пока очень трудно сказать. Однако есть четкий сигнал, что в случае серьезной эскалации, каких-то наступательных действий со стороны боевиков страны Запада готовы к усилению санкций. И этот сигнал внятно доведен до руководства Российской Федерации", - рассказал посол.

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Напомним, 10 июля президент назначил Валерия Чалого послом Украины в США. До этого момента Чалый работал заместителем главы Администрации президента.