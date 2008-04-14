Правительство не против назначения Супрун главой Запорожской ОГА
Об этом сообщил Александр Турчинов
|Людмила Супрун
Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА, об этом заявил первый вице-премьер.
“Как мне известно, Секретариат Президента еще не выходил на Кабинет министров с инициативой назначения председателя Запорожской областной госадминистрации, но в случае внесения кандидатуры Людмилы СУПРУН на эту должность, Кабинет министров Украины не будет иметь возражений. Считаю, что госпожа СУПРУН вполне компетентна, чтобы занять эту должность”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.
*** Сегодня газета “Коммерсант-Украина” сообщила, что Секретариат Президент рассматривает возможность назначить на должность председателя Запорожской ОГА лидера Народно-демократической партии Людмилу СУПРУН. В то же время, по словам источника газеты, Юлия ТИМОШЕНКО категорически против этого назначения.